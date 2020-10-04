تعليم رجال ألمع يطلق مشروع "معلّم الوطن"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:21 م
أحمد بن خضران العمري
أحمد بن خضران العمري
الفجر السعودي
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دشن مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العمري اليوم الأحد، مشروع معلم الوطن تحت شعار "المعلمون .. القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصوُّر المستقبل" ، وهو إحدى مبادرات تعليم ألمع .

 

وأوضح الدكتور العمري، أن المشروع يعنى بالمعلم الذي يقدّر المجتمع دوره الكبير في صناعة الأجيال، وأهمية تعزيز مكانته في وتكريمه في عدة جوانب، مبيناً أنه سيكون هناك اختيار للمعلمين والمعلمات المتميّزين على مدار العام، إضافة إلى التمكين من خلال التأهيل والتدريب والتحسين المستمر عبر حزمة من البرامج واللقاءات والملتقيات والاجتماعات النوعيّة التي ستسهم في رفع مهارات المعلم وصولاً لتحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

 

وأبان أنه سيتم تشكيل لجان وفرق عمل لدراسة مسابقات وفعاليات تستهدف المعلم والمعلمة على حدٍ سواء ليحقق المشروع أهدافه الرامية لتطوير مهارات ومعارف الكادر التعليمي.

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