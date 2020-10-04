تعليق ياسمين صبري على تقدم سيدة بدعوى خلع بسبب إصرار زوجها على تحويلها لنسخة منها (فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الفنانة ياسمين صبري، على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها لنسخة من نجمته المفضلة “ياسمين”، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها قائلة: "أنا بحب الستات جدًا وبنحاز ليهم، ودائمًا ما يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية"..

وتابعت "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد،: "عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جدًا، وإن الست دي قوية جدا،ً لأنها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق، وعندما رفض اقدمت على طلب الخلع وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه " ENOUGH IS ENOUGH ".

داعية الجميع أن يحتذي حذو السيدة صاحبة الواقعة القوية التي تدرك قيمتها جيدًا، مؤكدة أن الجمال نسبي وكل ست لها بصمة،مشددة على أن المرأة تستحق كل الحب والإحترام والدعم.

يذكر أن،الزوجة الشابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعًا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري، وأضافت: قالي أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقي شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص”.

وأضافت إنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة

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