هل انتصرت اللجنة الخماسية على رئيس الزمالك

أعلنت اللجنة الأوليمبية إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد اجتماع اللجنة مساء الأحد بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضده .





وجاء القرار بعد شكاوى من اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد بخلاف رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها.





وبعيدا عن صراع اللجنة الأوليمبية و رئيس الزمالك فقد نجحت اللجنة الخماسية في إقرار الضبط والربط تجاه كل أطراف المنظومة وأولها تجاه رئيس الزمالك حيث سبق وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أنشطة كرة القدم لمدة ست مباريات مع تغريمه ماليًا بمبلغ 200 ألف جنيه مصري.





وقبل هذا القرار كانت لجنة الانضباط قد غرمت رئيس الزمالك 100 ألف جنيه بسبب الإساءة للتحكيم .





وجاءت تلك القرارات لتؤكد اللجنة نجاحها في التصدي لرئيس الزمالك والمشاركة في إيقافه من قبل اللجنة الأوليمبية حيث كانت ضمن المشتكين في حق رئيس النادي .



