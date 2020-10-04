تسريب لـ عبدالله الشريف مع فتاة: "إحنا في علاقة ينقصها الاحتكاك"

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عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسائل صوتية من الإخواني الهارب عبدالله الشريف لفتاة كان على علاقة بها.



وقال "الشريف"، خلال التسريب مخاطبا الفتاة، "إحنا في علاقة ينقصها الاحتكاك واللقاء.. لما بيجي حد عايز يقابلني من جهات مبحبش حد يشوفها بنختار فندق معين ونقعد فالكافيه بتاع الفندق.. لما تيجي هحجزلك في فندق وهنقعد في الكافيه متشغليش بالك، أنا اشهدك بالله اني مرتحلك، واعلمي انك لك خصوصية".



وعقب "أديب"، "هذا رجل كذاب ومنافق"، مضيفا ساخرا: "عاجبني استخدامه الدين أشهدك الله.. ربنا برىء".

