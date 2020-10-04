صندوق العشوائيات: 918 أسرة طلبوا العودة لمثلث ماسبيرو

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قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن فاتورة تطوير العشوائيات بلغت 28 مليار جنيه.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نستهدف الوصول إلى صورة مصر بشكل حضاري عندما كانت في الثلاثينيات"



وأوضح خالد صديق، أنه تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة عشوائية بها 175 ألف وحدة وسيتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة بحلول 2020.



ولفت خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير العشوائيات.



وأكد صديق أن الأسر الراغبة في العودة مجددا إلى مثلث ماسبيرو ستدفع مصاريف الصيانة فقط كقسط شهري لمدة 20 عاما.



وأردف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك 918 أسرة طلبوا العودة مرة أخرى لمثلث ماسبيرو.



وأكد على أن مصر لن يكون بها مناطق عشوائية أو غير آمنة بحلول 2030، مؤكدا أن هناك 27 مشروعا على مستوى المحافظات لإنهاء ظاهرة العشوائيات.



وفي سياق منفصل، أكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس السيسي نجحت في القضاء على العشوائيات وذلك من خلال توفير سكن آمن لسكان العشوائيات حيث تم بناء مدن جديدة مثل حي الأسمرات ومشروع أهالينا و" روضة السيدة " ومشروع المحروسة والمحروسة، ولا تزال تواصل جهودها في القضاء على العشوائيات، حيث وضعت أمامها هدف أن يكون عام 2030 الانتهاء تماما من المناطق العشوائية بكل تصنيفاتها، وأن تجربتها في تطوير العشوائيات ومناطق منخفضة الدخل تشيد بها المؤسسات الدولية.



وأضاف النائب أننا في أمس الحاجة إلى استراتيجية جديدة للقضاء على الأسواق العشوائية في مصر، حيث تبلغ نحو 4 آلاف سوق تضيع على الدولة 120 مليار جنيه سنويًا، فهذه الأسواق تحتل الأرصفة لا وجود لها، وتقوم بتعديات على الطرق، وتضع ملصقات إعلانية فى كل مكان، مما تسبب في تشوه المناطق الحيوية بجميع المحافظات، فلا تخلو محافظة فى مصر إلا وتعانى من انتشار الأسواق العشوائية فى كل أحيائها، ما يترتب عليه العديد من السلوكيات الخطأ، وتعلم الشباب والأطفال الكلمات البذيئة، وانتشار البلطجة، وبيع منتجات غير صالحة، أو غير مرخص ببيعها، لأن هذه الأسواق لا يحكمها إلا قانون القوة، كما أنه يحدث بها العديد من المخالفات الأخرى التى تضيع حق الدولة، مثل سرقة التيار الكهربائى.



وطالب النائب بوضع خطة متكاملة للقضاء على الأسواق العشوائية بطريقة مدروسة بشكل سليم، وإنشاء أسواق ذات مظهر حضارى فى كل حى، حيث إن القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة الأسواق المنظمة يضمن للباعة الجائلين الدعم الكافي والحماية اللازمة لهم وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الضرر.