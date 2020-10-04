حكاية فيلم.. "العمر لحظة" آخر أفلام ماجدة الصباحي.. و دعمها الفريق محمد عبد الغني الجمسي

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حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر عام 1973، وهو "العمر لحظة" للفنانة القديرة ماجدة الصباحي.



كان فيلم "العمر لحظة"، هو آخر ظهور للفنانة ماجدة الصباحي، بطلة الفيلم علي الشاشة العربية، تكلف إنتاج الفيلم 650 ألف جنيه، وهو مبلغٌ ضخمٌ جدًا آنذاك، وقررت الإعتزال بعده ورغم نجاح الفيلم لكن لم يغطي تكاليفه، وتداينت ماجدة الصباحي للبنك بمبلغ 200 ألف جنيه.



كانت تستطيع أن تعرض الأمر علي السيدة جيهان السادات أثناء تكريمها منها بمناسبة هذا الفيلم، ولكن رفضت رفضًا قاطعًا، وتحملت هى الخسارة المادية مثلما حصلت علي المكسب الأدبي والفني والتاريخي.



كان النجم محمود ياسين، هو المرشح الأول لبطولة الفيلم لكنه اعتذر حتي لا يكرر نفسه للمرة الرابعة في نفس الدور وتم إسناد الدور للفنان محمد خيري، الذي يعد هو أهم عمل فني في حياته.



ظل محمد خيرى، يقدم الأدوار المساعدة، إلى أن أعطته ماجدة منتجة الفيلم وبطلته بطولة الفيلم، وحصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم العمر لحظة، عن رواية يوسف السباعي، ولكن عدم نجاح التجربة تجاريًا، جعلها لا تتكرر.



وبهذا الفيلم تنتهي علاقة السينما المصرية بحرب أكتوبر المجيدة، ولم يتبقى سوى مشهد هنا أو جمله هناك أو إشارة لحرب أكتوبر في بعض الأفلام إلى أن بدأت ملامح سينما أكتوبر تطل من جديد في بداية التسعينات من خلال سينما أفلام التليفزيون التي كانت تحظي بمشاهدة عالية.



منع هذا الفيلم من العرض في الدول العربية أثناء حكم الرئيس أنور السادات بسبب توقيع اتفاقية كامب ديفيد ومقاطعة الدول العربية لمصر بعدها



بعد انتهاء فترة المقاطعة العربية لمصر، تعرض الفيلم للسرقة وتسرب على أشرطة الفيديو وقتئذ مما ضاعف من نسبة خسائر الفيلم.



في مجلة الكواكب عام 1979، وفي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد كتبت الفنانة ماجدة الصباحي في ذكرياتها عن الحرب مقالا، قالت فيه: كانت هناك روايات كثيرة ونصوص أدبية متنوعة تتناول فترة الاحتلال، ومن بينها جميعا جذبني كتاب "العمر لحظة"، وهو نص أدبي تأليف يوسف السباعي، وعندما عرضت على السباعي شراء الرواية ضحك، وقال: "هذا العمل يحتاج إلى مؤسسة ورجال مفتولي العضلات لإنجاز الفيلم، وليس فتاة جميلة لطيفة مثلك".



وأضافت: "وافق على البيع، وقام مدكور ثابت بكتابة السيناريو والحوار، وطلبت من مدكور ثابت إخراج الفيلم، وبدأ التصوير، وفجأة اختفى مدكور ثابت هروبا من الفيلم، لجأت إلى المخرج محمد راضي ووافق بسعادة على إخراج الفيلم، ثم ذهبت إلى الفريق محمد عبد الغني الجمسي لأطلب موافقة القوات المسلحة على الفيلم ومساندته، وكان رجلًا رائعًا يتمتع بأخلاق العسكريين، وقرأ الرواية، ولم يبد أي تعديل، وقال: "نحن نعرف مدى قدرة ماجدة وحبها لمصر، وهذه أشياء دفعتنا للموافقة على الفيلم، وأصدر أوامره للجيش بدعمنا بكل ما يحتاجه الفيلم من جنود ودبابات ومعدات ومعسكرات".



وتابعت: "لم ألجأ إلى نجم معروف، مثل: رشدي أباظة مثلا، لكني أخترت محمد خيري، وكان ممثلا صغيرا، ووافقنى محمد راضي، أيضا أحمد زكي كان ما يزال في بداياته الفنية، وكنت أقدره وأحترمه فلم أجد أجدر منه في تجسيد دور العسكري المصري البسيط الذي استشهد على الجبهة.



وأشارت أن من الأشياء المؤسفة التي سبقت عرض الفيلم عملية اغتيال مؤلف الرواية الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة آنذاك، وفي يوم العرض حضر عدد كبير من قيادات الجيش، وتم الوقوف دقيقة حدادًا على روح الشهيد يوسف السباعي.





فيلم "العمر لحظة" يحكي عن الجانب الآخر في حياة الصحفية نعمت وتحديدًا مع زوجها رئيس التحرير الذي يعيش حياة اللهو والترف، والذي يدعو في مقالاته إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل.



الفيلم إنتاج عام ١٩٧٨ للكاتب الكبير يوسف السباعي، وسيناريو وجيه نجيب وحوار عطية محمد، وبطولة ماجدة وأحمد مظهر ومحمد خيري وناهد شريف ونبيلة عبيد، ومن إخراج محمد راضي.



