ديانا كرزون: البلوك أفضل شيء للمتنمر والسوشيال ميديا تذهب للأسوأ

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أعربت المطربة ديانا كرزون، عن سعادتها تجاه إتمام حفل زفافها في عام 2020 الذى شهد انتشار جائحة كورونا، وتابعت:"أنا سعيدة أنى تزوجت في عام 2020 لأن الناس شيفاها سنة شؤم عليهم..الفرح اقتصر بحفلة بسيطة جمعت أهلى والعريس جه خدنى من البيت".



وأضافت "ديانا كرزون"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت لتنمر شديد عقب عرض صور حفل زفافها، وتابعت:" السوشيال ميديا بقيت صعبة وانا بقيت بعيدة عنها شوية والبلوك أفضل وسيلة لطرد المتنمرين.. الناس لا تعجبها العجب "، مؤكدة أن السوشيال ميديا تذهب للأسوأ والتنمر بات أمر أساسى حتى في الموت.



واستكملت "ديانا كرزون"،:"الناس بقيت تفتى وتكتب أي كلمة جارحة لمجرد تسليط الأضواء على أحد".