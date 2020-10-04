مرتضى منصور ردًا على الأولمبية: "أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل".. فيديو

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قال النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أحمد جلال النائب الوحيد لرئيس القلعة البيضاء.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، "أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل ولكن أنا بدافع عن النادي بتاعي ولم أتحدث بمعلومات كاذبة".



ولفت النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى أن مؤسسة رياضية عندما لا تحترم الدستور والقانون والقضاء فإنها في مزبلة التاريخ.



وأردف مرتضى منصور، "وصلتني رسالة من قطر منذ 10 أيام أنه سيتم شطب اسمي من الرياضة المصرية"، مردفا هذه خطة ابن موزة والقطريين.

