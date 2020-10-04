بعد سباعية أستون فيلا.. تعرف على أثقل 5 هزائم لليفربول تحت قيادة "كلوب"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:05 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علاء خليف
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نال فريق ليفربول هزيمة تاريخية أمام أستون فيلا بنتيجة 7 / 2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" معقل الفيلاينز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليج).
انتهي الشوط الأول بتقدم استون فيلا 4 /1 سجل الأهداف،  أولي واتكينز "هاتريك"، وجون ماكجين بالدقائق 4، 22، 35، 39، بينما سجل لليفربول محمد صلاح بالدقيقة 33 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني اضاف الفيلاينز 3 أهداف عن طريق جاك جريليش "هدفين"، وروس باركلي، بالدقائق 55، 66، 75، وسجل صلاح هدفا آخر للريدز بالدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتعد هذه الهزيمة الأولي لفريق ليفربول بـ 7 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ خسارته أمام توتنهام بنتيجة 7 / 2 في المباراة التي جمعتهما في أبريل لعام 1963 أي منذ 57 عاما تقريبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أكبر 5 هزائم لليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب:

1- توتنهام 4 – 1 ليفربول:

خسر فريق ليفربول أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما بتاريخ 22 أكتوبر لعام 2017 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

2- مانشستر سيتي 5 – 0 ليفربول:

تعرض فريق ليفربول لهزيمة فادحة أمام غريمه نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عام 2017 بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة من البطولة بتاريخ 9 سبتمبر، سجل الأهداف ليروي ساني "هدفين"، جابريل خيسوس "هدفين"، سيرجيو أجويرو.

3- أستون فيلا 5 – 0 ليفربول:

هزم فريق استون فيلا نظيره ليفربول بخماسية نظيفة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في ديسمبر 2019، في مباراة خاضها فريق الريدز بمجموعة من البدلاء واللاعبين الشباب.

4- مانشستر سيتي 4 – 0 ليفربول

خسر فريق ليفربول، أمام نظيره مانشستر سيتي برباعية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المباراة التي أقيمت بتاريخ 2 يوليو لعام 2020، وهو الموسم الذي شهد تتويجه بلقب البطولة بعد غياب 30 عاما

5- أستون فيلا 7 – 2 ليفربول:

انضمت الخسارة التاريخية لفريق ليفربول أمام استون فيلا بنتيجة 7-2 في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي اليوم لأكبر الهزائم في تاريخ الفريق تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

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