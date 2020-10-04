التعادل يحسم قمة برشلونة وإشبيلية في الليجا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:05 م
برشلونة واشبيلية
برشلونة واشبيلية
وكالات
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إشبيلية وبرشلونة والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه ليفانتي 2 / صفر، وأوساسونا على ضيفه سلتا فيجو بنفس النتيجة، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر، في حين تعادل قادش مع ضيفه غرناطة 1 / 1.

بتلك النتيجة، أهدر برشلونة أول نقطتين في مسيرته بالبطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، ليصبح في جعبته سبع نقاط في المركز الخامس بترتيب المسابقة، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، ارتفع رصيد أشبيلية سبع نقاط أيضا في المركز السادس، متأخرا بفارق الأهداف خلف برشلونة، وله لقائين مؤجلين أيضا.

جاء الهدفان خلال الشوط الأول، الذي اتسم بالسرعة والإثارة منذ اللحظات الأولى، على عكس الشوط الثاني، الذي سيطر عليه الهدوء والحذر من كلا الفريقين.

وبادر الهولندي لوك دي يونج بالتسجيل لإشبيلية في الدقيقة الثامنة، غير أن البرازيلي فيليب كوتينيو أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة.

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