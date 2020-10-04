أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 4 سنوات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
داليا الحسين
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علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية يإيقافه لمدة 4 سنوات.

ووجه منصور رسالة إلى حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"،على قناة صدى البلد قائلا: "هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون".

وأكد رئيس الزمالك أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، - على حد قوله- مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.

وتابع "البرلمان رفض قرارات اللجنة الأولمبية، وأكد أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من البرلمان بذلك طبقا لأحكام». اللي بيحصل فضيحة عالمية، حسن مصطفى عميل تميم" - على حد وصفه-.

وتساءل: "هل هشام حطب بيتحداني أنا ولا بيتحدى السلطة التشريعية، كيف يخرج لسانه لمجلس النواب ليلا ويتحداها".

ووجه حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى: "أنا وأنت على قوائم الاغتيالات، ولو الإخونجي عميل قطر أقوى مننا كلنا نبقى نروح".

وأكمل: "مخالفة اللجنة الأولمبية لمجلس النواب تسمى بلطجة"، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى ضد رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية.

وتابع: "إذا وافق مجلس النواب على إجراء التحقيق معي، سأذهب على الفور كوني أحترم القانون، بدليل إني ذهبت إلى النيابة »، معلقا "أنا مش فوق القانون، ولو هما بيتهموني إني مخبر لبلدي فأنت مخبر لأردوغان وتميم".

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