أول تعليق من فان دايك بعد هزيمة ليفربول التاريخية ضد أستون فيلا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفريول عقب خساره فريقه المذلة بهدفين مقابل سبعة أهداف أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال فان دايك عقب نهاية المباراة "من الصعب جدا جدا الخسارة بالطريقة التي خسرنا بها الليلة".

وأضاف :"أولا وقبل كل شيء، تهاني لاستون فيلا واداء مدهش وفوز مستحق".

وتابع :"اليوم لم نكن جاهزين بنسبة 100%، و كان علينا تجنب الاهداف التي تلقيناها واستغلال فرصنا لأننا حظينا بالكثير من الفرص".

وزاد :" اشعر بخيبة أمل ومرارة كبيرتين، يجب علينا وعدم تكرار ما حدث الليلة".

وواصل :"لا يجب أن تكون ردود الفعل جنونية حول نتيجة اليوم لأننا فزنا بشكل مذهل على أرسنال قبل أسبوع لكن اليوم خسارة كبيرة".

وأشار :"نحن جميعاً من يتحمل النتيجة، كان الخط الدفاعي متقدماً والمساحات ساعدتهم كثيراً لكن كما قلت قاموا بأداء جيد وأحسنوا صنيعاً".


واختتم :"كان الخط الدفاعي متقدماً والمساحات ساعدتهم كثيراً لكن كما قلت قاموا بأداء جيد واحسنوا صنيعاً".

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