شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فهمى عبر إنستجرام

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يحرص الفنان أحمد فهمى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له، وهو يقرأ فى كتاب، وعلق قائلاً"الكارهون سيكرهون"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.



يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى