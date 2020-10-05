وائل الإبراشي عن هزيمة ليفربول بسباعية أمام أستون فيلا: "فضيحة تاريخية"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هزيمة نادي ليفربول الإنجليزي، أمام مضيفه فريق أستون فيلا، بنتيجة 7 – 2، تعد هزيمة تاريخية وثقيلة لا يمكن لأحد أن يتوقعها، مشددًا على أنها توصف دائمًا بالفضيحة التاريخية، خاصة عندما تطال أهم فريق في العالم وبطل الدورى الإنجليزي.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المدير الفني لنادى ليفربول يورجن كلوب، أصيب بحالة هيسترية عقب الهزيمة الثقيلة، واستقبل هذه الفضيحة التاريخية، بالضحك رغم أنه في مثل هذه المواقف يكون الحزن هو الأساس أو البكاء في بعض الأحيان.





وأكد "الإبراشى"، أن محمد صلاح أحرز هدفين لا معنى لهما في ظل الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها نادى ليفربول، لافتًا إلى أن الحالة المزاجية لدى المصريين الآن متراجعة بسبب هزيمة النادى الإنجليزى، بسبب تعلقهم به كون محمد صلاح أحد أبطاله.





وتلقى فريق ليفربول هزيمة ساحقة بسباعية مقابل هدفين، أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، حيث سجل ثنائية الريدز، الدولي المصري محمد صلاح، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5.





وشهد اليوم أيضا، سقوط مانشستر يونايتد بنتيجة ثقيلة، بسداسية مقابل هدف أمام توتنهام وفوز ولفرهامبتون بهدف دون رد أمام فولهام، وانتصار آرسنال بهدفين مقابل هدف أمام شيفيلد يونايتد.





وفاز ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمام وست بروميتش، كما انتصر وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل أمام ليستر سيتي.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





1- سون هيونج مين "توتنهام" 6 أهداف





2- كالفريت لوين "إيفرتون" 6 أهداف





3- محمد صلاح "ليفربول" 5 أهداف





4- جيمي فاردي "ليستر سيتي" 5 أهداف





5- نيل موباي "برايتون" 4 أهداف





6- كالوم ويلسون "نيوكاسل" 4 أهداف





7- هاري كين "توتنهام" 3 أهداف





8-خاميس رودريجيز "إيفرتون" 3 أهداف





9- جاك جريليش "أستون فيلا" 3 أهداف





10- واتكينيز "أستون فيلا" 3 أهداف



