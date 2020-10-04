القابضة للمياه: نستهدف تركيب 3 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 3 سنوات

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كشف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل تركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أنه تم تركيب حتى الآن 560 ألف عداد.



وقال "رسلان" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن شحن هذا العداد أكثر تعقيدًا من شحن عداد الكهرباء لأنه يرتبط بوجود ببعض آليات التحكم في المياه.



وأضاف أنه يجري حاليًا تحميل تطبيق على الأجهزة الذكية يتم من خلالها شحن كارت عداد المياه مسبوق الدفع، لافتًا إلى أنهم يستهدفون تركيب ما يقرب من 3 مليون عداد خلال الثلاث سنوات المقبلة.



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دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https:facebook.comHCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.



وأشارت أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.



وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https:ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.



وأوضح أنه يتم برمجة الاستهلاك بهذه العدادات حسب الشريحة، لافتًا إلى أنه كلما زاد الاستهلاك كل ما متر المياه يزيد ولكن السعر واحد على مستوى محافظات الجمهورية.



وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه يتم حاليًا الاتفاق مع عدة بنوك لتسهيل مسائل القروض من أجل تركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع.