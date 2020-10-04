أول تعليق من موسيماني على إصابة الشناوي

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه اليوم على المقاولون العرب بهدف دون رد.





وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة لأن الفريق الذي واجهناه كان خطيرا في الدفاع والهجمات المرتدة".





وأضاف :"شاهدنا مباراة المقاولون العرب أمام الأهلي في مباراة الذهاب والسرعة هي نقطة القوة لديهم، وقمنا بتحليل أداء المقاولون".





وواصل :"سيطرنا على المباراة طول الوقت ولم نخلق الكثير من الفرص في الشوط الأول ولكن تحكمنا في اللعب".





وأوضح :"في الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة للتسجيل ولكن للأسف لم نتمكن من التسجيل".





وأشار :"أعلم جيدا بأن هناك الكثير من العمل ينتظرنا وتحديدا في الناحية الدفاعية".





وأردف :"أشركت كهربا في المباراة وأخرجته قبل النهاية بدقائق قليلة لأنه فقد اللياقة البدنية، ولكن أفشىة لاعب مهم بالنسبة لنا هو وحمدي فتحي".





وزاد :"أحمد فتحي لعب في مركز الظهير الأيسر وبخبراته قدم مباراة مميزة، وكنت قلقا من أيمن أشرف خاصة وأن كاحل قدمه حدث له بعض الألام".





واصل :"أتمنى أن لا تكون إصابة محمد الشناوي كبيرة، وأنا سعيد بالمستوى الذي قدمناه".





واستطرد :"علينا العمل على تطوير الناحية البدنية للاعبين، وسأرى ما هو السبب وراء نزول المستوى البدني للاعبين رغم أنه من المفترض أن يكون مميز للغاية في هذه الفترة ولست راضيا على مستواهم البدني".





وعن إصابة محمد الشناوي قال :"سيجري أشعة وستحدد حجم الإصابة ونتمنى أن تكون خفيفة، وخلال 3 أيام نتمنى أن يتعافى ويعود مرة أخرى للمشاركة".





وزاد :الفريق به عدد كبير من اللاعبين المصابين "مستشفى الأهلي".





وعن توليه مهمة تدريب الأهلي قال :"فرصة كبيرة لي أن أكون أول مدرب إفريقي يتولى تدريب النادي الأهلي، وهو شرف كبير لي، وهو ناد كبير ونادي القرن".





واختتم حديثه بالرد حول استقراره للتشكيل الذي سيخوض به مباراة الوداد المغربي قائلا :"لا .. هناك مباراتين قبل مواجهة الوداد ولن أجد التشكيل قبل خوضهما".



