بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر



حيث أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيان لها وجاء فيه: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد النصر 6 أكتوبر.



وتابع وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.



وهنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة حلول ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.



حيث اصدر "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" بيانا جاء فيه: "باسم إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم رئيسها الأعلى المطران جورج شيحان، ورهبانها وكهنتها وجماعة المؤمنين من أبناء الطائفة المارونية في مصر، نقدم كلمة محبة وتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أعادت للشعب المصري العزة والكرامة بالعبور العظيم في 1973، أعقبها انتصارات عدة في التنمية والبناء والاستقرار والأمن على يد الرئيس، فكل عام وأنتم والشعب المصري بخير، ولينعم الله عليكم وعلى مصر بدوام الانتصارات والعزة".



وتابع البيان: "نهنأ القوات المسلحة المصرية بذكرى أعظم انتصاراتها في أكتوبر 1973، ليكن الجيش المصري العظيم درع وسيف (كما قال الرئيس الشهيد محمد أأنور السادات) لهذه الأرض المباركة، ليحفظ أمنها واستقرارها، واستقرار المنطقة كله، نصلي لله أن يحفظ قادتنا وأبناءنا في الجيش، ويرحم شهدائنا ممن استشهدوا في حرب أكتوبر المجيدة، وممن استشهدوا في الحرب على الإرهاب، ولتبقى أسمائهم وبطولاتهم أوسمة شرف على صدورنا جميعا، وليرفع الله راية مصر، وقائدها، وجيشها عالية، ويعزها بالأمان والسلام، إن من أعظم فخرنا الذي نشدوا به ونعتز، أن نرى الجيش المصري العظيم يحتل التصنيف الأول بين جيوش المنطقة في الشرق، حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، تحيا مصر".

هنا غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد النصر 6 أكتوبر.