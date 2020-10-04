ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول بالسبعة أمام أستون فيلا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:33 م
ليفربول واستون فيلا
ليفربول واستون فيلا
أمل الحلفاوي
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تلقى فريق ليفربول هزيمة ساحقة بسباعية مقابل هدفين، أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، حيث سجل ثنائية الريدز، الدولي المصري محمد صلاح، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5.

وشهد اليوم أيضا، سقوط مانشستر يونايتد بنتيجة ثقيلة، بسداسية مقابل هدف أمام توتنهام وفوز ولفرهامبتون بهدف دون رد أمام فولهام، وانتصار آرسنال بهدفين مقابل هدف أمام شيفيلد يونايتد.

وفاز ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمام وست بروميتش، كما انتصر وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل أمام ليستر سيتي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- سون هيونج مين "توتنهام" 6 أهداف

2- كالفريت لوين "إيفرتون" 6 أهداف

3- محمد صلاح "ليفربول" 5 أهداف

4- جيمي فاردي "ليستر سيتي" 5 أهداف

5- نيل موباي "برايتون" 4 أهداف

6- كالوم ويلسون "نيوكاسل" 4 أهداف

7- هاري كين "توتنهام" 3 أهداف

8-خاميس رودريجيز "إيفرتون" 3 أهداف

9- جاك جريليش "أستون فيلا"  3 أهداف 

10- واتكينيز "أستون فيلا" 3 أهداف



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