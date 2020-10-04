ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول بالسبعة أمام أستون فيلا
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:33 م
أمل الحلفاوي
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تلقى فريق ليفربول هزيمة ساحقة بسباعية مقابل هدفين، أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، حيث سجل ثنائية الريدز، الدولي المصري محمد صلاح، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5.
وشهد اليوم أيضا، سقوط مانشستر يونايتد بنتيجة ثقيلة، بسداسية مقابل هدف أمام توتنهام وفوز ولفرهامبتون بهدف دون رد أمام فولهام، وانتصار آرسنال بهدفين مقابل هدف أمام شيفيلد يونايتد.
وفاز ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمام وست بروميتش، كما انتصر وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل أمام ليستر سيتي.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- سون هيونج مين "توتنهام" 6 أهداف
2- كالفريت لوين "إيفرتون" 6 أهداف
3- محمد صلاح "ليفربول" 5 أهداف
4- جيمي فاردي "ليستر سيتي" 5 أهداف
5- نيل موباي "برايتون" 4 أهداف
6- كالوم ويلسون "نيوكاسل" 4 أهداف
7- هاري كين "توتنهام" 3 أهداف
8-خاميس رودريجيز "إيفرتون" 3 أهداف
9- جاك جريليش "أستون فيلا" 3 أهداف
10- واتكينيز "أستون فيلا" 3 أهداف
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