في عيد ميلادها.. بداية دخول شمس البارودي الفن حتى وصولها إلى نجمات الصف الأول

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تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعيد ميلادها الـ75 وهي إحدى نجمات جيل السبعينيات والثمانينيات في السينما المصرية.



اسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي، ولدت في محافظة الجيزة 4 أكتوبر عام 1945، تعود أصولها إلى سوريا لديها سبع أشقاء.



تعرف والدها على المخرج إبراهيم شكري، من خلال صديق له، وعندما عرض "شكري" على الأب أن يستعين بها وأخواتها البنات في فيلم تسجيلي عن الربيع وافق على الفور، وقد عرض الفيلم على شاشة التليفزيون المصري في بدايات إرساله.



وعندما حصلت في الثانوية العامة على مجموع أقل من كلية الحقوق وكلية الفنون الجميلة، قدم والدها لها في معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية، وتم قبولها في المعهدين فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية، ثم استعان بها المخرج عبد المنعم شكري، في مسلسل "قطر الندى".



وقد توقف المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى وتم تصويرها على غلاف لمجلة "الجيل"، وقد رأت هذا الغلاف المنتجة ماري كويني. فاستعانت بها في دور صغير في فيلم "دنيا البنات" مع الفنانة ماجدة الصباحي، وكانت عمتها هي التي كانت تذهب معها إلى الأستوديو وترافقها في هذا الفيلم لأن والدها ووالدتها كانا يرعيان أخواتها البنات.



وبعد تقديمها لمسلسل "العسل المر"، اختارتها الفنانة هند رستم، في فيلم "الراهبة"، وكان الاختيار بينها وبين نيللي، وقد فضلت "رستم"، أن تستعين بها لأنها لديها وجه مليء بالهدوء ومواصفات شكل تتناسب مع الدور، أما نيللي فكانت شقية ولا تناسب الدور كما كانت ترى هند رستم.



وبعدها انطلقت شمس البارودي، في السينما المصرية حتى أصبحت من نجمات الصف الأول.



