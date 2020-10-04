ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول الكارثية أمام أستون فيلا

شهد اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري 6 لقاءات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وخلال مباريات اليوم، سقط مانشستر يونايتد بسداسية مقابل هدف أمام توتنهام، فيما فاز ولفرهامبتون بهدف دون رد أمام فولهام، بينما انتصر آرسنال بهدفين مقابل هدف أمام شيفيلد يونايتد.





كما خسر ويست بروميتش البيون بهدفين نظيفين أمام ساوثهامبتون، وفاز وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل أمام ليستر سيتي.





وفي الأخير، سقط ليفربول بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتجة ثقيلة أمام استون فيلا بسباعية مقابل هدفين.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





1- إيفرتون برصيد 12 نقطة





2-استون فيلا برصيد 9 نقاط





3- ليستر سيتي برصيد 9 نقاط





4- آرسنال برصيد 9 نقاط





5- ليفربول برصيد 9 نقاط





6- توتنهام برصيد 9 نقاط





7- تشيلسي برصيد 7 نقاط





8 - ليدز يونايتد برصيد 7 نقاط





9- نيوكاسل يونايتد برصيد 7 نقاط





10- وست هام يونايتد برصيد 6 نقاط





11- ساوثهامبتون برصيد 6 نقاط





12- كريستال بالاس برصيد 6 نقاط





13- ولفرهامبتون برصيد 6 نقاط





14- مانشستر سيتي برصيد 4 نقاط





15- برايتون ألبيون برصيد 3 نقاط





16- مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط





17- وست بروميتش 1 نقطة





18- بيرنلي 0 نقاط





19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط





20- فولهام 0 نقاط











