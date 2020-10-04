ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول الكارثية أمام أستون فيلا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:19 م
استون فيلا
استون فيلا
أمل الحلفاوي
Advertisements
شهد اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري 6 لقاءات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال مباريات اليوم، سقط مانشستر يونايتد بسداسية مقابل هدف أمام توتنهام، فيما فاز ولفرهامبتون بهدف دون رد أمام فولهام، بينما انتصر آرسنال بهدفين مقابل هدف أمام شيفيلد يونايتد.

كما خسر ويست بروميتش البيون بهدفين نظيفين أمام ساوثهامبتون، وفاز وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل أمام ليستر سيتي.

وفي الأخير، سقط ليفربول بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتجة ثقيلة أمام استون فيلا بسباعية مقابل هدفين.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- إيفرتون برصيد 12 نقطة

2-استون فيلا برصيد 9 نقاط

3- ليستر سيتي برصيد 9 نقاط

4- آرسنال برصيد 9 نقاط

5- ليفربول برصيد 9 نقاط

6- توتنهام برصيد 9 نقاط

7- تشيلسي برصيد 7 نقاط

8 - ليدز يونايتد برصيد 7 نقاط

9- نيوكاسل يونايتد برصيد 7 نقاط

10- وست هام يونايتد برصيد 6 نقاط

11- ساوثهامبتون برصيد 6 نقاط

12- كريستال بالاس برصيد 6 نقاط

13- ولفرهامبتون برصيد 6 نقاط

14- مانشستر سيتي برصيد 4 نقاط

15- برايتون ألبيون برصيد 3 نقاط

16- مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط

17- وست بروميتش 1 نقطة

18- بيرنلي 0 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

20- فولهام 0 نقاط



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الانجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة الشناوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ أقل من نصف ساعة

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتعرض لضربة قاتلة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 18 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

09:24 م

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»