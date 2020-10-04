أستون فيلا يهين ليفربول بسباعية تاريخية فى البريميرليج بمشاركة تريزيجيه والمحمدي وصلاح

اكتسح نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بنتيجة 7 / 2.

واقيمت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى المباراة كاملة وسجل هدفي فريقه بينما شارك تريزيجيه فى المباراة وصنع هدفا ونزل أحمد المحمدي بديلا فى الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يحتل نادي استون فيلا المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 9 نقاط وهو نفس عدد نقاط ليفربول التي تلقي الخسارة الأولي فى البريميرليج هذا الموسم.