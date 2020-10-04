نائب محافظ القاهرة توجه بإنهاء معوقات تطوير مشروع "جواهرجية الطين" بمصر القديمة

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أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليماتها بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات والتوجيه بتوصيل جميع المرافق (مياه، غاز، كهرباء، صرف) لعدد ١٠٢حالة بقرية الفواخير، والذين تم بالفعل تقنيين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات.



يأتي ذلك، وفق توجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدعم المشروعات القومية، وتقديم جميع التيسيرات فيها.



وأوضحت نائب المحافظ، أن مشروع "الفواخير"، والمعروف بـ"جواهرجية الطين"، يعد من الملفات الشائكة والهامة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، ومن المشروعات الحيوية التي تمس المواطن، لذا كان لابد من الاهتمام به وتطويره في إطار الارتقاء بالمنطقة الجنوبية.



كما أن تطويره، يساهم في تنشيط السياحة، نظرا لقرب المنطقة من مجمع الأديان ومتحف الحضارات، في مصر القديمة.



ووجهت "عبدالمنعم"، اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، بسرعة إنهاء تصريح الحفر حتى يتسنى لشركات المرافق التركيب والتوصيل فى وقت وجيز.



كما كلفت، اللواء محمد أرز، مدير مشروع الفواخير، بضرورة مخاطبة رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع شركة الغاز، بهدف تخفيض نسبة تكلفة توصيل الغاز.



وطالبت كذلك، العميد ماجد فوزى، المسؤل عن ملف مشروع الفواخير بالمنطقه الجنوبية، بمتابعة المشروع والسعي لإنهاء كافة الأعمال بأسرع وقت ممكن، والإسراع فى عمل العقود لعدد ٢٧ حالة.



كما أمرت بضرورة تذليل أي معوقات من شأنها تعطيل تلك الأعمال، والتى من ضمنها تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها.