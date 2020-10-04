تعرف على أبرز أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "الوجه الآخر"

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بعد ساعات تبدأ الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الوجه الآخر" في تمام الساعة الحادية عشر علي قناة CBC ، ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة العشرين.



وبدأت الحلقة بمقابلة محمد علي رزق "يوسف" دنيا المصري "نهلة" ليبطلب منها أن بتزوجا بعد أن تطلب الطلاق من زوجها عادل ، وذلك تنفيذاً للإتفاق بينه وبين الفنانة حنان سليمان لتبتعد عن زوجها والحفاظ علي أسرتها دون إخبار زوجها بأنها علمت بخيانته لها وزواجه نهلة ، ولكن رفضت نهلة طلب يوسف بعد أن كانت عرضت عليه هذا الأمر سابقاً.



وتوالت الأحداث وحاولت هبة الأباصيري "علياء الكاشف" وأحضرت مهندس الإلكترونيات ليفتح موبايل نسرين طافش "سارة" بعد أن سرقته من غرفة أيمن عزب "نبيل " أثناء حديثهما علي المشروع الذي يتعاونان فيه سوياً وهذا الأمر قد أخفته سارة عن زوجها ماجد المصري "يحيي" نظراً لوجود خلافات بينه وبين رجل الأعمال نبيل.



وقامت علياء الكاشف بالإتصال بيحيي من هاتف زوجته ساره وطلبت منه أن يأتي ليأخذه ولتخبره كيف حصلت علي هاتف زوجته ، وذهب إليها يحيي ليتأكد من حديثها ، وأخبرته أن سارة نسيت هاتفها أثناء زيارتها لنبيل وهي من قامت بسرقته لتكشف له حقيقتها ، وقالت له أن سارة أرسلت شخصاً ليأخذ الهاتف من منزلها أثناء غيابها ، ولكن يحيي كذبها وعنفها بشدة .



والحقيقة أن أيمن عزب والذي يجسد شخصية رجل الأعمال نبيل ، هو من أرسل شخصاً ليقتحم منزل علياء الكاشف وأخذ الهاتف وأعطاه لسارة حتي لا يكتشف زوجها يحيي وجود تعاقدات علي أي عمل بينهما .



وتوالت الأحداث وأخبرت سارة بزواج شقيقتها ندي موسي "فرح" من شاب تعرفت عليه علي الإنترنت يدعي "أسامة" وهذا الخبر وقع عاي يحيي كالصاعقة وحزن بعدها خزناً شديداً.



وقام يحيي بالإتصال بفرح ليعرف ما حدث وهل بالفعل أجهدت الجنين كما اتفق ، ولكن فرح لم تخبره بالحقيقة وطلبت منه ألا يتصل بها مرة أخري .