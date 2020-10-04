مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم بورتو قبل نهاية الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر بورتو البرتغالي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا تبلغ قيمته 15.4 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع تيليس.





وأفادت الشبكة البريطانية بأن بورتو يرغب في الحصول على 22 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمه البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2021.





ونفت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية والمقربة من مانشستر يونايتد مؤخرًا خبر رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع أينسلي ميتلاند نايلز نجم آرسنال وأكدت أن لا أساس له من الصحة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم البرازيلي أليكس تيليس نجم بورتو البرتغالي وليس نيلز.