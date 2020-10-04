طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:05 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد الصو
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كشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأكد طبيب الفريق، أن الإصابة عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة، وسيجري أشعة غدًا للوقوف بشكل دقيق على الإصابة وتحديد البرنامج العلاجي.

وشعر الشناوي بآلام في العضلة الضامة بعد مرور 25 دقيقة من اللقاء ليتحدث مع الجهاز الفني ويخرج ويحل بدلا منه علي لطفي الحارس البديل.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.



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