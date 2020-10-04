"ضُرب بالخرطوش وإتصل بأهله".. تفاصيل جديدة حول واقعة مزارع أوسيم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:02 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، أن المزارع الذي إعترض طريقه 5 ملثمين، وأطلقوا صوبه عيار ناري بسلاح خرطوش بعد تجريده من ملابسه، وسط الزراعات بمركز اوسيم، هو من أجري إتصالا هاتفيا بأهليته بعد الواقعة.

وبينت التحقيقات أن المتهمين لم يسرقوا متعلقات المجني عليه، مشيرة إلى أن أهلية المجني عليه توجهوا إليه بمكان ضربه وهم من قاموا بنقلوا إلى المستشفى.

كان اتهم المزارع المضروب بطلق ناري بـ"عضوه الذكري"، وسط الزراعات بأوسيم، إثنين من تجار المخدرات، بالتحريض على خطفه وضربه وإحداث ما به من إصابات، لرغبتهما في إتجاره في المخدرات معهما، وتنفيذ الجريمة لرفضه ذلك.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة لم تستدل على أقوال المجني عليه، وعدم تورط تاجري المخدرات السالفي الذكر في الجريمة.

وقام 5 أشخاص ملثمين بخطف مزارع، وسط الزراعات بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وإطلاق عيار ناري بسلاح خرطوش، بـ"عضوه الذكري"، محدثين إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم من المستشفى بوصول مزارع مصاب بطلق ناري بسلاح خرطوش بـ" عضوه الذكري".

إستمع فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة، إلى أقوال المصاب الذي قرر أنه حال عودته من قطعة أرض زراعية خاصته إعترض طريقه 5 ملثمين، وإصطحبوه بوسط الزراعات، ثم جردوه من ملابسه بالنصف الأسفل، وأطلق أحدهم عيار ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته صوبه محدثا إصابته بعضوه الذكري وفروا هاربين.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، لفحص كاميرات المراقبة بالطرق محيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة وسرعة التوصل إليهم.

كما إنتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب، وإعداد تقرير واف عن حالته الصحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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