الأهلي يبدأ عهد موسيماني بالفوز على المقاولون بهدف "السولية"

حقق الأهلي الفوز على ضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويدين الأهلي بهذا الفوز في مباراة اليوم إلى لاعب الوسط عمرو السولية، والذي سجل هدف المباراة الوحيد والفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 40.





الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء سريعا ومرر محمود كهربا في الدقيقة الأولى كرة إلى زميله محمد مجدي أفشة الذي سدد الكرة من على حدود منطقة جزاء المقاولون قوية لكن محمود أبو السعودي حارس ذئاب الجبل أمسك بالكرة، ثم أتبعه زميله عمرو السولية بتسديدة أخرى قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الضيوف.





واستمر ضغط لاعبي الأهلي على دفاعات المقاولون العرب حيث انطلق محمود كهربا في الدقيقة 12 ومرر الكرة إلى أحمد فتحي القادم من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية بجوار القام الأيمن لأبو السعود.





وفي الدقيقة 14 كانت أول المحاولات الهجومية لفريق المقاولون العرب، بعدما سدد سيف الدين الجزيري كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وتحصل أحمد فتحي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء المقاولون بعد دفعة من محمد مجلي إلى أحمد فتحي سددها محمد مجدي "أفشة" ليمسك بها أبو السعود.





وفي الدقيقة 19 حصل محمد هاني على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى نفذها محمد مجدي أفشة على رأس حمدي فتحي الذي سددها أعلى عارضة مرمى ذئاب الجبل.





واضطر محمد الشناوي حارس الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 27 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله علي لطفي بديلا له.





وبعد اللجوء لقتنية الفيديو المساعد "الفار" احتسب حكم اللقاء في جهاد جريشة في الدقيقة 40 ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة محمود كهربا من جانب فاروقا مدافع المقاولون العرب، ليسددها عمرو السولية عمرو السولية داخل الشباك ومسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.





الشوط الثاني

بدأ فريق المقاولون العرب الشوط الثاني برغبة واضحة في إداراك التعادل بعدما نفض لاعبوه غبار الطريقة الدفاعية وشنوا هجمات على مرمى الفريق الأحمر.





وكاد إدوارد أن يسجل هدف التعادل لكن علي لطفي حارس الأهلي حرم اللاعب الكولومبي إدوارد من تحقيق ذلك بعدما تصدى لانفراد تام منه في الدقيقة 53.





ورد الأهلي على فرصة إدوارد بعدما مرر محمود كهربا الكرة بطريقة رائعة إلى السنغالي أليو بادجي وضعته منفردًا بمحمود أبو السعود والذي تألق في التصدي للكرة وأبعدها ببراعة.





وفي الدقيقة 57 قرر عماد النحاس الدفع بالثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد الشيمي بدلا من كريم مصطفى وإبراهيم صلاح في محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي لذئاب الجبل، ليرد موسيماني بالدفع بالثناي جيرالدو دا كوستا ومروان محسن بدلا من حسين الشحات وأليو بادجي.





وأشرك عماد النحاس في الدقيقة 69 محمد سالم بدلا من سيف الدين الجزيري لينجح سالم في الحصول على ركلة جزاء لكن بعد عودته لتقنية الفيديو المساعد "الفار" لغى قراره واحتسب الكرة ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي.





وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق قرر فايلر الدفع بالثنائي أليو ديانج ووليد سليمان بدلا من محمود "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة"، ليرد النحاس بالدفع بمحمد عصام ويوسف الجوهري بدلا من لويس إدوارد وشكري نجيب.





واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدل من الضائع لم تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع.



