الحديدي: الدولة نجحت في مواجهة قضايا شائكة لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها

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قال الإعلامية لميس الحديدي، إن برنامجها "كلمة أخيرة" يعمل على تسليط الضوء على الصورة الكاملة، بما تحويه من تفاصيل كثيرة أحيانًا قد يصعب على المشاهد رصدها لانشغاله بتفاصيل كثيرة يومية.



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن الصورة الكاملة بها جوانب كثيرة مضيئة، لكنها في ذات الوقت تحمل تحديات كثيرة تواجهنا سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبلد عانى في السنوات الماضية من ضعف سياسي وترهل اقتصادي ومشاكل أمنية واجتماعية هددت فكرة وجودنا بشكل أساسي.



وأضافت: "عشنا عقود كثيرة وسنوات طويلة ورأينا قضايا ملحة لم يجرؤ أحد على الاقتراب أو مواجهتها لأنها كانت من وجهة نظر السابقين من المحرمات"، لافتة إلى أن قضية الدعم كانت من القضايا الشائكة التي تسببت في تأكل الموازنة العامة ولم يقترب منها لسنوات، والآن نرى إصلاحًا حقيقيًا بها بالإضافة للتعليم الذي لأول مرة نراه بثوبه وتطوره الجديد لأول مرة من عقود، وحتى قضية تآكل الأراضي الزراعية والتي تواجه لأول مرة بكل جرأة وشجاعة.



وأوضحت: " قضية تأكل الأراضي الزراعية مهمة، ودعوني أصفها ليس بتآكل الأراضي الزراعية بل بتآكل الأرض المصرية، قد تكون في المواجهة بعض المشكلات التي تتعلق بالحاجة لمزيد من التسهيلات، لكننا في النهاية أمام شجاعة لم نراها من قبل "





,كشف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشية امس الخميس الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر من العام الجارى 2020 عن التعاقد مع الاعلامية الكبيرة لميس الحديدى.



واضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان الاعلامية لميس الحديدى سوف تقدم عبر قناة اون تى فى برنامج يطلق علية اسم “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى “.



واشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان برنامج الاعلامية لميس الحديدى “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى” سوف ينطلق فى شهر اكتوبر المقبل.



وسوف تعود الاعلامية لميس الحديدى الى شاشة القنوات المصرية بعد غياب دام لمدة عامين.



وكانت اخر محطات الاعلامية لميس الحديدى الاعلامية مع قناة العربية الحدث قبل ان تنهى قبل ايام التعاقد معه.







