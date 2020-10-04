جمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء توزع 300 حقيبة مدرسية
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:44 م
الفجر السعودي
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بدأت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام
بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, بتوزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب
و الطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك في مقر الجمعية بالقسم النسائي.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان
الفروان أن توزيع الحقائب المدرسية يأتي ضمن البرامج و المشاريع التي تنفذها
الجمعية، وسيتم توزيع 300 حقيبة مدرسية على الطلاب و الطالبات المستفيدين من خدمات
الجمعية، و تحتوي الحقيبة على جميع المستلزمات المدرسية بدعم من صندوق سابك الخيري
"بر".
وقدم الفروان شكره وتقديره لصندوق سابك
الخيري "بر" على دعمهم المتواصل، سائلاً الله لهم الأجر والثواب.