محمد صلاح يسجل ثنائية لليفربول أمام أستون فيلا في مباراة مجنونة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول هدفين لفريقه في شباك أستون فيلا في المباراة التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح ثنائية للريدز في الدقيقتين 33 و60 ليرفع رصيده للهدف رقم 5 في البريمير ليج هذا الموسم ويحتل المركز الثالث خلف كالفيرت وسون.

ويتأخر حاليا فريق ليفربول أمام أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة مجنونة، تشهد متعة وإثارة كبيرة في البطولة الإنجليزية.

ويعاني ليفربول من العديد من الغيابات في مباراة الليلة في مقدمتها ساديو ماني وألكانتارا.

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة الشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتعرض لضربة قاتلة أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ أقل من نصف ساعة

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ أقل من ساعتين

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

09:24 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»