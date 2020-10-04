محمد صلاح يسجل ثنائية لليفربول أمام أستون فيلا في مباراة مجنونة





وأحرز صلاح ثنائية للريدز في الدقيقتين 33 و60 ليرفع رصيده للهدف رقم 5 في البريمير ليج هذا الموسم ويحتل المركز الثالث خلف كالفيرت وسون.





ويتأخر حاليا فريق ليفربول أمام أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة مجنونة، تشهد متعة وإثارة كبيرة في البطولة الإنجليزية.





ويعاني ليفربول من العديد من الغيابات في مباراة الليلة في مقدمتها ساديو ماني وألكانتارا.





سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول هدفين لفريقه في شباك أستون فيلا في المباراة التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.