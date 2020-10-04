رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

استقبل اليوم الأحد، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب عقبة، مدير المنطقة الاستثمارية للجامعة ومنسق جامعة الفيوم الأهلية، والدكتور مهجة إمبابي، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة.

حيث تم عقد اجتماع موسَّع مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية تتبع الجامعات الحكومية، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة الفيوم الأهلية بمدينة الفيوم الجديدة.وخلال الاجتماع تمت مناقشة عقود التخصيص الخاصة بأرض جامعة الفيوم والبالغة مساحتها 235 فدانًا بمدينة الفيوم الجديدة، والمقترح إقامة الجامعة عليها، بالإضافة إلى عرض اللوحات والخرائط الهندسية الخاصة بالجامعة الأهلية، ومناقشة الجدول الزمني والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المقترح.كما تمت مناقشة البرامج التعليمية المقترح تنفيذها في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل برامج طبية وهندسية، بالإضافة إلى برامج التربية لذوي القدرات الخاصة.هذا وقد قام الحاضرون بزيارةٍ لموقع المنطقة المقترحة لمطابقة الخرائط واللوحات على أرض الواقع.وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد اللوحات المعمارية المطلوبة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".