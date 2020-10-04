حالة نادرة أول مرة في مصر.. طبيب نساء يكشف ولادة طفل وبداخله جنين آخر!

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف عمرو عبد المحسن، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، عن تفاصيل ولادة طفل وبداخله جنين آخر في بطنه، مشيرًا إلى أن هذه حالة نادرة تحدث ما بين كل 500 ألف حالة على مستوى العالم.

وقال "عبد المحسن" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "لم أري مثل هذه الحالة في حياتي، وهي الحالة الأولى التي تظهر في مصر و200 على مستوى العالم".

وأضاف "هذا الحمل كان عبارة عن توأم، ولكن حدث خطأ أثناء الحمل بدخول الكيس الجيني لأحد الأجنة بداخل الكيس الجنين، وتم متابعة الحمل على أنه جنين واحد، ولكن في الشهر السابع وجدت أن بطن الجنين منتفخ وأن بداخله جسم غريب".

وتابع "قمنا بعمل أشعة ووجدنا سوائل وأنسجة داخل بطن، ولكن لم يتم تحديد طبيعة هذه السوائل والأنسجة، وبعد ولادة الطفل تم إجراء عملية واكتشاف وجود رأس وعظام داخل بطن الجنين، وتم تشخيصها وأجري للطفل عملية جراحية لاستئصال هذا الجنين وحالة الطفل جيدة وخرج من المستشفى بعد مرور 48 ساعة عقب استقرار حالته".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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