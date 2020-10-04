قطاع الأعمال: وضعنا لوائح وفقًا لأحدث أنظمة التجارة في العالم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:02 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنهم يعملون على اللوائح منذ أكثر من عام، موضحًا أن لائحة الموارد البشرية لائحة من 6 لوائح.

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "نحن في طريق الميكنة، ووضع لوائح وفقًا لأحدث أنظمة التجارة في العالم، ودرسنا اللوائح".

وأَضاف أن هناك تباين شديد بين الشركات وبعضها البعض، متابعًا: "لدينا 126 شركة تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال، و120 شركة تحت مظلة الوزارت الأخرى".


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فازت 3 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزاد على الأقطان بتاريخ 30 سبتمبر 2020 ضمن المنظومة الجديدة لتداول القطن والمطبقة - تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام - في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم ‪2020-2021‬.
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وبلغت كميات القطن المباعة من خلال المزاد في الفيوم 1948.9 قنطار، وفي بني سويف َ232.5 قنطار قطن، بسعر 1805 جنيه للقنطار الواحد، وفازت به شركة الإخلاص.

أما في الشرقية، فقد فازت شركات المتحدة والاخلاص وأبو مضاوي بالمزاد الذي تم إجراءه على كمية 1056 قنطار قطن بسعر 2038 جنيه للقنطار الواحد.

ووفقا للمنظومة الجديدة، يتم استلام الأقطان من المزارعين في مراكز للتجميع في المحافظات الأربع، يبلغ عددها 50 مركزا موزعة كالتالي 15 منها في الشرقية، و19 في البحيرة، و7 في بني سويف، و9 في الفيوم.

ويتم استلام الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.

وتعمل مراكز التجميع يوميا من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا ماعدا يوم الجمعة.. وبدأ العمل في الفيوم وبني سويف منذ أول سبتمبر الماضي ويستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، أما في الشرقية والبحيرة بدأ منتصف سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وتحقق المنظومة الجديدة صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر من خلال المزايدة، من قبل الشركة الراسى عليها المزاد باستلام 70% من القيمة الأساسية للمزاد في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب، ويتم صرف المستحقات للمزارع عبر أحد البنوك التي يجري التعاون معها في هذه المنظومة.



كما تضمن المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وجودته ومنع الغش، بما ينعكس على زيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميا.

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