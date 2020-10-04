البنك الدولي يمول رواندا بـ 150مليون دولار للنهوض بقطاع الكهرباء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
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وافق البنك الدولي على تمويل رواندا بمئة و خمسين مليون دولار من أجل تطوير قطاع الكهرباء لصالح المواطنين والمؤسسات والشركات الرواندية.

و أكد البنك في بيان له أن هذا التمويل سيخصص لتزويد  2.15 مليون شخص في رواندا بالكهرباء عبر وسائل طاقة نظيفة ومستدامة بواسطة تنفيذ (مشروع تحسين الوصول وجودة الطاقة) الذي يهدف إلى الوصول بالبلاد إلى تحقيق الهدف السابع لأهدافها للتنمية.
   
و بحسب البيان فقد قرر مجلس إدارة البنك دعم رواندا للنهوض بخدمات الكهرباء فيها والوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن خمسين بالمئة من قيمة التمويل ( 75 مليون دولار ) ستمنح لرواندا و أما المتبقي فسيكون قرضا من البنك الدولي.


واعتبر البنك (مشروع تحسين الوصول وجودة الطاقة) مشروعا متطلعا و يهدف إلى تقليل الاعتماد على وسائل الطاقة غير المستدامة بنسبة تصل إلى 50%، وأضاف أن هذا المشروع يشمل أيضا زيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال إعادة تأهيل محطة (نتاروكا) للطاقة الكهرومائية التي تبلغ طاقتها 11.5 ميجاوات.

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