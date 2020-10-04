الاستعلام عن صرف العمالة الغير منتظمة 2020 عبر وزارة القوي العاملة التسجيل في العمالة الغير منتظمة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:24 م
صرف العمالة الغير منتظمة 2020
صرف العمالة الغير منتظمة 2020
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الاستعلام عن صرف العمالة الغير منتظمة 2020 عبر وزارة القوي العاملة التسجيل في العمالة الغير منتظمة

 500 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة من الأزهر الشريف ، أعلن الأزهر الشريف عن دعمه ومساعدته للأفراد والأسر في صرف مبلغ مالي قدره خمسمائة جنية مساعدة على تخطي أزمة كورونا  والمنحة مدتها ثلاثة أشهر أو على حسب ما يقتضيه الأمر وحتى الإنتهاء من هذا الوباء.

وقد صرح الأزهر الشريف أنه يمكن تسجيل البيانات لمن يرغب في ذلك عبر الموقع الإلكتروني للازهر الشريف والإطلاع على البيانات المدونة وتسجيل المعلومات المطلوبة كالسن والرقم القومي ونوع العمل ومحل الإقامة والتسجيل إلكتروني وليس ورقي منعًا للتزاحم بين الناس.


خطوات التسجيل في منحة الأزهر الشريف

بداية يجب الدخول على موقع الازهر الشريف من خلال المتصفح الخاص بك.
يجب ادخال الاسم للشخص كاملًا ويكتب الاسم ثلاثي.
يتم إدخال رقم الهاتف للشخص المستحق.
ثم إدخال الرقم القومي ويجب أن يكون صحيحًا.
يجب تحديد نوع الجنس هل هو ذكر أم أنثى.
يجب كتابة العنوان بالتفصيل والمجون على بطاقة الرقم القومي.
يجب تحديد الحالة الإجتماعية هل هو أعزب أم متزوج أم أرمل أم مطلق وهذا ينطبق على الرجل والمرأة سواء.
يجب كتابة المهنة ومتوسط الدخل الشهري للأسرة.
يجب تدوين كافة البيانات الخاصة بالأسرة كالعدد.
يجب تصوير البطاقة الشخصية من الجانبين وإرفاقها.
بعد تسجيل كافة البيانات يجب الضغط على كلمة صح وبذلك يكون تم التسجيل.

بعد الإنتهاء من التسجيل يجب الإنتظار لحين الرد من الأزهر الشريف  وذلك بعد فحص الطلبات ودراستها ثم يتم دفع المبلغ المعلن عنه.

بعد الانتهاء من التسجيل في الموقع يتم الانتظار حتى يتواصل معك الأزهر الشريف بعد النظر في البيانات التي قمت بإدخالها، وسيتم إرسال لك الأموال عن طريق طرق الدفع التي سوف يعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وموقع الأزهر أعلن عن غلق التسجيل في الفترة الحالية ويقوم بدراسة الطلبات التي قدمت له.

الاستعلام عن صرف العمالة الغير منتظمة 2020 عبر وزارة القوي العاملة التسجيل في العمالة الغير منتظمة

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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg وموعد الصرف

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة | الحصول على 500 جنيه

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