أشرف عبد الباقي يروج لمسرحيته الجديدة "الوكاندة "

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نشر الفنان أشرف عبد الباقي بوستر مسرحية اللوكاندة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلق "عبد الباقي" علي البوستر قائلاً :" اللوكاندة أول سيت كوم علي المسرح مستنسكم علي مسرح الريحاني في وسط البلد وبشكر الفنان شريف قمر علي الصورة دي" وذلك بهدف الإعلان والترويج للمسرحية التي سيتم عرضها قريبا ً







وستعرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.





يذكر ان مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي وورك شوب و سينرجي.



