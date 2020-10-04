أمطار على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم الأحد، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من محافظة المخواة والمراكز التابعة لها ، وعدداً من المنتزهات.

وفي سياق منفصل، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول.

وكشفت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وصامطة، وفيفا، وهروب)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – المهد – وادي الفرع – ينبع بدر، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما نبهت إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مشيرةً إلى أنها تستمر إلى الساعة الـ7 مساء.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ونبهت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على ‏مدينة ‏حائل و‏محافظات الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء التابعة للمنطقة.