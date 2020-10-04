نائب رئيس جامعة الأزهر: المصريون قدموا أروع الأمثلة في حب الوطن



وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال كلمته اليوم في افتتاح احتفالية الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي عقدت تحت عنوان: (هندسة الأرقام في حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها) أن رجال القوات المسلحة المصرية هم خيرة أجناد الأرض، فوطننا الحبيب مصر واحة للأمن والأمان، وقد أكدت الآيات القرآنية على ذلك في عدة مواطن، نذكر منها: قوله تعالى: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).



وأكد نائب رئيس الجامعة على أن المصريين يضربون اليوم تلو الآخر أروع الأمثلة في الانتماء وحب الأوطان والحفاظ عليها، وقد تجسد ذلك واضحًا عندما أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بحفر قناة السويس، مشيرًا إلى أنها سوف تُحْفَرُ بأيدي المصريين وأموالهم، وبالفعل تحقق ذلك؛ فجمع المصريون نحو 66 مليار جنيه لحفر قناة السويس في أيام قليلة؛ تأكيدًا على عظمة هذا الشعب المصري العظيم.



وأضاف الأمير أن ما تشهده مصر من إنجازات في مختلف المجالات يستحق منا كل التقدير والاحترام والالتفاف والاتحاد خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





كما أكد نائب رئيس الجامعة أن المصريين جميعًا نسيج واحد، وقد تجسد ذلك واضحًا خلال حرب العزة والكرامة والصمود التي وقف خلالها المسلم والمسيحي جنبًا إلى جنب حتى تحقق النصر، وأكبر مثال على ذلك هو ما قام به اللواء باقي ذكي يوسف (المصرى المسيحي) صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي لخط بارليف الحصين، والذي يثبت للدنيا كلها أن المصريين جميعًا ينصهرون في بوتقة الوطن، لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي.



وفي ختام كلمته أشاد نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري بطنطا بالإنجازات التي تتحقق كل يوم في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والتي تنشد جميعها رفعة الوطن ومصلحته.

أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، على أن حب الأوطان من الإيمان، انطلاقًا من قول المولى -عز وجل-: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد} و{ميعاد} اسم من أسماء مكة، وقد قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حينما أخرج من مكة قولته المشهورة: (والله إنك لأحب البلاد إليَّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت).