عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات مقبلة.





وأصدرت اللجنة الأولمبية بيان رسمي تعلن فيه عن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات في الشكاوى المقدمة ضده على أن يتم اخطار الجهات الدولية في الفترة القادمة.





وجاء بيان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور كالتالي: