تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة الشاب المعثور على جثته بمياه نهر النيل بالصف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:28 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة الشاب المعثور على جثته بمجري نهر النيل بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أن وفاته إثر إسفكسيا الغرق، وصرح بدفن جثته.

كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة شاب من مياة نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال جثته، وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب كان يستحم بمياه نهر النيل بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو، وتم التحفظ على الجثة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أخبار تهمك

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة الشناوي

منذ أقل من ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتعرض لضربة قاتلة أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ أقل من ساعتين

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ 35 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

09:24 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»