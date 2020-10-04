نجاح الحالة الثانية لزرع الكبد لفريق جامعتي المنصورة والزقازيق بمستشفيات جامعة الزقازيق (صور)



قام بإجراء العملية فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على مشروع زراعه الكبد والدكتور عمرو ياسين رئيس فريق التخدير والعناية المركزة والدكتور عمر فتحي والدكتور حمد محمد سلطان.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن هذا الانجاز والنجاح الطبى هو نتاج التعاون المثمر والبناء ونقل الخبرات والمهارات الطبية بين فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة وفريق الزراعة بجامعة الزقازيق والعمل بروح الفريق والذى يعمل على تطوير المنظومة الطبية في مصر ويعود بالنفع على المريض المصري.



وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب أن فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة المتميز بعلمائه الأجلاء استطاع تحقيق انجاز كبير في نقل الخبرات المتميزة لأعضاء الفريق الواعد بجامعة الزقازيق واستطاع الفريقين معا العمل على تحقيق حلم زرع الأمل لمريض الكبد.



وأضاف "عبدالوهاب" أن ادارة جامعة المنصورة قامت بتقديم كافة أنواع الدعم لمرضى زراعة الكبد في كافة ربوع مصر بل وايضا قدمت الدعم لأشقائنا العرب من العراق، سوريا، اليمن، فلسطين، ليبيا، السودان ومعاملتهم معاملة المرضى المصريين وحققت لهم الأمل في الحياة بعد المعاناة مع المرض.

​شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق إجراء زراعة كبد بواسطة فريقان طبيان من جامعتى المنصورة والزقازيق وذلك فى إطار لنقل الخبرات المميزة لبرنامج زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة والذى تم توقيعه تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.قام فريق مشتركب إجراء الحالة الثانية لزراعه كبد جديده بنجاح لسيدة من محافظة الشرقية وتم اجراء العملية بالمشاركة بين فريق زراعة الكبد بكلية الطب بجامعة المنصورة وفريق زراعة الكبد الواعد بكليه الطب جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور يحي زكريا.