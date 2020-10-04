أحمد رأفت يهتف مع الجماهير: هوبا هوبا هوبا مصطفى تحت القبة

قال أحمد رأفت مذيع الشارع، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الدكتور مصطفى ثابت المرشح عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم، إن الدكتور مصطفى ثابت لا يتأخر عن أحد في خدمته، فهو يحب أن يقدم الخدمات للجميع مؤكدًا أنه شخص يستحق الدعم والتأييد.





وهتف "رأفت" في المؤتمر قائلا: "هوبا هوبا هوبا مصطفى تحت القبة" وردد الجماهير الهتافات بشكل مستمر تعبيراً عن حبهم وتأيدهم للدكتور مصطفى ثابت".







