أحمد رأفت يهتف مع الجماهير: هوبا هوبا هوبا مصطفى تحت القبة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - تصوير: عبدالحافظ حمدي
Advertisements
قال أحمد رأفت مذيع الشارع، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الدكتور مصطفى ثابت المرشح عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم، إن الدكتور مصطفى ثابت لا يتأخر عن أحد في خدمته، فهو يحب أن يقدم الخدمات للجميع مؤكدًا أنه شخص يستحق الدعم والتأييد.

وهتف "رأفت" في المؤتمر قائلا: "هوبا هوبا هوبا مصطفى تحت القبة" وردد الجماهير الهتافات بشكل مستمر تعبيراً عن حبهم وتأيدهم للدكتور مصطفى ثابت".


وحضر المؤتمر الإنتخابي لدعم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، والمرشح الانتخابي لمجلس النواب 2020، عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم،  عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، منهم الفنان محمد جمعه، وأحمد رأفت مذيع الشارع، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم، والكابتن تامر النحاس لاعب النادي الأهلي السابق، وكوكبه كبيرة من الفنانين والإعلاميين، والرياضيين، والسياسيين، وعدد كبير من الجماهير الداعمين للدكتور مصطفى ثابت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب طاميه مذيع الشارع طاميه بوابة الفجر برلمان 2020 المؤتمر الإنتخابي الفيوم الفجر احمد رأفت

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة الشناوي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 7 ساعات

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتعرض لضربة قاتلة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 21 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

في احتفالية تكريم أوائل الثانوية بالفيوم.. لاعب الأهلي يشكر مصطفى ثابت على دعوته

مصطفى ثابت ونجم الأهلي يكرمان أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالفيوم (صور)

"ميدو جابر" يشكر "ثابت" على دعوته لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة بالفيوم (فيديو)

"مرشح الغلابة".. مصطفى ثابت يترشح رسميا لانتخابات النواب وسط مؤيديه بالفيوم

مصطفى ثابت يحصل على رقم 12 رمز بندقية الصيد بانتخابات النواب 2020

مؤتمر جماهيري حاشد بالفيوم لتأييد مصطفى ثابت في انتخابات النواب

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

09:24 م

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»