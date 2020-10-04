أحمد رأفت يهتف مع الجماهير: هوبا هوبا هوبا مصطفى تحت القبة
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:25 م
عبداللطيف هيبة - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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قال أحمد رأفت مذيع الشارع، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الدكتور مصطفى ثابت المرشح عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم، إن الدكتور مصطفى ثابت لا يتأخر عن أحد في خدمته، فهو يحب أن يقدم الخدمات للجميع مؤكدًا أنه شخص يستحق الدعم والتأييد.
وهتف "رأفت" في المؤتمر قائلا: "هوبا هوبا هوبا مصطفى تحت القبة" وردد الجماهير الهتافات بشكل مستمر تعبيراً عن حبهم وتأيدهم للدكتور مصطفى ثابت".
وحضر المؤتمر الإنتخابي لدعم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، والمرشح الانتخابي لمجلس النواب 2020، عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم، عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، منهم الفنان محمد جمعه، وأحمد رأفت مذيع الشارع، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم، والكابتن تامر النحاس لاعب النادي الأهلي السابق، وكوكبه كبيرة من الفنانين والإعلاميين، والرياضيين، والسياسيين، وعدد كبير من الجماهير الداعمين للدكتور مصطفى ثابت.
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