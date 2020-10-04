استشاري يحذر من غسيل الأسنان بعنف: يؤدي إلى انحسار اللثة

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قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري تركيبات وتجميل الأسنان، إن انحسار اللثة يعني ظهور جزء من جذر اللثة، وهذا يؤدي إلى شعور غير حقيقي بطول الأسنان، ويشعر المريض بحساسية مع المشروب المثلج أو الساخن.



وتابع استشاري تركيبات وتجميل الأسنان، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن انحسار اللثة في الماضي كان قاصرًا على كبار السن، ولكن خلال الخمس سنوات الأخيرة ظهر لدى صغار السن، وهذا يرجع إلى غسيل الأسنان بعنف أو غسل الأسنان أكثر من مرتين في اليوم، خلاف أن الضغط على الأسنان قد يؤدي أيضا إلى انحسار اللثة.



وأضاف أن وقف انحسار اللثة يكون من خلال غسل الأسنان بصورة دائرية، أو تقويم الأسنان، مشيرًا إلى أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكون من خلال زراعة اللثة في المكان الذي يوجد فيه المشكلة.

