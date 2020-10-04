خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين علي موقع دعم مصر 2020 tamwin.com.eg

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:20 م
اضافة المواليد على بطاقة التموين
اضافة المواليد على بطاقة التموين
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خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين علي موقع دعم مصر 2020 tamwin.com.eg

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين لا يزال المواطنون يبحثون عن خطوات لإضافة مولود 2020 إلى البطاقة التموينية من خلال موقع الدعم المصري. في الحقيقة ، نحن نراقب خطواتك الجديدة لإضافة مواليد على البطاقة التموينية من خلال موقع الدعم المصري. هذا للاستفادة من حصصهم الغذائية والقدرة على استخدامها مدى الحياة دون أي تكاليف إضافية.


إضافة المواليد الجدد

بسهولة ، نحن نراقب هذه الخطوات الجديدة في الأسطر القليلة التالية لنتمكن من إضافة الأطفال حديثي الولادة دون التسبب في أي مشكلة أو إرهاق. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد المصيلحي قرارا بتحديث البطاقة التموينية وزيادة عدد المواليد. وبحسب هذا القرار ، يمكن للمواطنين إضافة أي مولود جديد إلى البطاقة التموينية ، وكذلك حذف وحذف الميت , وتحويل الزوجة إلى بطاقة هوية الزوج أو فصل بطاقة هوية الزوج عن بطاقة هوية الأسرة عبر موقع وزارة التموين.

وذلك من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وزيادة دعم الأسرة التي زاد بها مواليد جدد وحصولهم على الأطعمة الأساسية.

وكذلك يمكن تغيير بطاقة التموين للمواطنين الحاصلين على الجنسية المصرية وتحديث تلك البطاقة.


خطوات إضافة المواليد الجدد 2020 إلى بطاقة التموين

أول خطوة هي تسجيل دخول الشخص إلى موقع دعم مصر "من هنا".
من أجل تعديل البيانات ، ستظهر القائمة أمامك ، ويجب عليك تحديد المربع في دعم مصر
إدخال جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالبطاقة التموينية مثل المطاعم والبلديات
اكتب رقم البطاقة التموينية
ثم اكتب اسم حامل البطاقة أو رب الأسرة الذي استلم البطاقة
انقر فوق علامة التبويب لمتابعة الخطوات التالية
بعد ذلك ، يجب تحميل المستندات اللازمة في المربع الموجود على موقع الدعم المصري
إذا قمت بتنزيل هذه البيانات، فهذه هي خطوة المواطنين لإضافة مواليد جدد عند الانتهاء يمكنك العودة إلى مكتب تقديم الطعام لمعرفة وقت استخدام دورة تقديم الطعام لحديثي الولادة.

وزارة التموين والتجارة والتموين ووزارة زيادة الخصوبة ونقل الموقع المحلي عن مصدر بوزارة التموين، أن الوزارة انتهت منذ فترة طويلة من إعداد قائمة المواليد الجدد، ويقدر عدد المواليد الجدد بنحو 6 ملايين، ولكن بسبب نقص الدعم المالي، لم يتم إدراج أسمائهم في بطاقة استيراد المواد الغذائية , وبسبب تفشي فيروس كورونا، باءت محاولات توفير الأموال اللازمة للعمليات التكميلية في السنة المالية الحالية بالفشل، حيث أدى ذلك إلى خفض الميزانية المخصصة للعديد من الدوائر الحكومية.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين علي موقع دعم مصر 2020 tamwin.com.eg

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