بث مباشر لحلقة محمد هنيدي في برنامج "آخر كلمة"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
يعرض اليوم أولي حلقات برنامج "اخر كلمة" ل الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة onE في تمام الساعة التاسعة


ويعرض الفجر الفني البث المباشر للحلقة، حيث أنها تستضيف النجم محمد هنيدي، ليكشف كواليس أعماله الجديدة ومشوار الفني.



وفي سياق منفصل، انتهى محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي التي تظهر في دور “عفريتة” ويتزوجها خلال الأحداث

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 9 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ ساعتين

أول تعليق من موسيماني على إصابة الشناوي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 4 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عماد النحاس: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
10:29 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 4 سنوات

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»