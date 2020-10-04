بث مباشر لحلقة محمد هنيدي في برنامج "آخر كلمة"

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يعرض اليوم أولي حلقات برنامج "اخر كلمة" ل الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة onE في تمام الساعة التاسعة





ويعرض الفجر الفني البث المباشر للحلقة، حيث أنها تستضيف النجم محمد هنيدي، ليكشف كواليس أعماله الجديدة ومشوار الفني.







وفي سياق منفصل، انتهى محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي التي تظهر في دور “عفريتة” ويتزوجها خلال الأحداث