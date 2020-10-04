العميد محمد سمير: الدكتور مصطفى ثابت مثال حقيقي للعلم الرفيع والثقافة الواسعة
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:19 م
كتب عبداللطيف هيبة - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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بدأ العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، حديثه خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الدكتور مصطفى ثابت المرشح عن دائرة طامية وسنورس بمحافظة الفيوم، "ايه الجمال ده، مظهر عالمي علشان الناس دي كلها تشارك في دعم وتأييد الدكتور مصطفى ثابت"، معرباً عن سعادته بمشاركته في هذا الاحتفال الكبير.
وأكد "سمير" خلال كلمته، أن هذه أول إشادة له في حمله انتخابية، لأن الدكتور مصطفى ثابت يستحق الإشادة، فهو يتميز بالأمانة والموضوعية، فهو مثال حقيقي للعلم الرفيع والثقافة الواسعة.
ودعا العميد محمد سمير، جميع المواطنين بأن يدعوا أصدقائهم وأحبائهم لدعم وتأييد الدكتور مصطفى، وأن يشرحوا انجازاته وما يتميز به، فهو له كامل الحب والاحترام، لأنه شخص خادم يستحق أن يكون نائبا لخدمة أهالي الدائرة، خاصةً وأنه يحمل جميع معاني الأخلاق والإنسانية.
وحضر المؤتمر الإنتخابي لدعم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، والمرشح الانتخابي لمجلس النواب 2020، عن دائرة طامية وسنورس بمحافظة الفيوم، عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، منهم الفنان محمد جمعه، وأحمد رأفت مذيع الشارع، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم، والكابتن تامر النحاس، وكوكبه كبيرة من الفنانين والإعلاميين، والرياضيين، والقيادات، وعدد كبير من الجماهير الداعمين للدكتور مصطفى ثابت.
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