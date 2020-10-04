ضبط 21440 كتاب محظور تداوله داخل مطبعة بالجيزة

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داهمت أجهزة الأمن مطبعة بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وضبط داخلها 21440 كتاب مطبوع بدون الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب الحقوق.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانبة بمحافظة الجيزة، بطباعة كتب "دينية، أدبية، تعليمية " بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون أمر توريد وكذا بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة، حيث تم التقابل مع "شريك بالمطبعة" وتم التفتيش فى حضوره، وضبط (21440) كتاب "دينى، أدبى، تعليمى"، وجميع تلك الكتب بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبالنسبة للكتب الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية وبدون أوامر توريد من أصحاب الحقوق، بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات الأدبية والعملية والدينية.

