البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة في نيوجيرسي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:15 م
اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم القمص إسحق منصور، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهويل، نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته أسرته.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الراهب القمص زكريا البراموسي كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس بالمكسيك.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا أعلنت فيه عن دق كنائس مصرأجراسها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر.

وقال بيان الكنيسة: بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣م.
البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة في نيوجيرسي
البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة في نيوجيرسي
البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة في نيوجيرسي
البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة في نيوجيرسي

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