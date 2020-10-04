استشاري تغذية تحذر من تناول الطعام ليلًا: "ماكينة الحرق في الجسم بتقف"

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للذهاب إلى الطبيب المختص لخفض الوزن، وعدم اللجوء إلى المواقع غير الموثقة، للحصول على بعض الوصفات أو الأدوية لخفض الوزن، لأن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن خفض الوزن يكون من خلال تناول الثلاث وجبات خلال الساعات النهرية للاستفادة من ماكينة الحرق التي صنعها الله في الإنسان، مشيرة إلى أن تناول الطعام في الساعات المتأخرة، لا يؤدي إلى حرق الطعام، وبالتالي يسبب الإصابة بمرض السمنة.



ولفتت إلى أن ضرورة استبعاد المياه الغازية، والحرص على تناول السلطة في معظم الوجبات، مشيرة إلى أن كميات قليلة من الطعام لمدة طويلة يؤدي إلى تقليل حجم المعدة، معقبة: "كده مريض السمنة هيحصل له عملية تكميم معدة بشكل طبيعي".



وفي ذات السياق كشفت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن فكرة مبادرة "صحتك رشاقتك أمان لأسرتك" حققت نجاحًا مبهرًا على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت بعد عدد كثير من المبادرات عن السمنة وخاصة عن السيدات وبعدها عن الأطفال.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه كان لا بد من أن نعمم مشكلة أمراض السمنة على جميع الفئات لأنها تُمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين ولم تعد رفاهية للناس على الإطلاق.



وتابعت أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة: "تم حصر المصابين بمرض السكر بسبب السمنة ووصلوا حوالي 8 ملايين نسمة"، منوهة بأنه مقدر أن يكون في 2040 أن يصبح أكثر من 14 مليون مريض بالسمنة، مشيرة إلى أنه تم حصر مرضى الضغط ويقدر بربع سكان المصريين بسبب السمنة وتمثل 26% من سكان الشعب المصري".



وأشارت إلى أنه أظهرت الإحصائيات أنه بسبب السمنة تواجد عدد كبير من المصريين من مختلف الفئات أصيبوا بأمراض السمنة وأصبح الوضع خطر جدًا، فكان لا بد من توعية الناس بخطر السمنة وأمراضها الكثيرة على جسم الإنسان ولا بد من تخسيس الجسم من خلال مخاطبة الجميع عن طريق المبادرات الناجحة.



