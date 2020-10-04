لميس الحديدي: الإعلام لا يجب أن يقف على الحياد لأن العدو واضح

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر حققت نجاحات وإنجازات كثيرة على الأرض لما كان يمكن أن تتحقق لولا الاشتباك مع قضايا ومشاكل لم يكن أحد يقترب منها، مثل الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت "الحديدي"، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، ان الإعلام ضمن هذه المواجهات، لا يقف على الحياد لأن العدو واضح، مشيرة إلى أن الإعلام شريك أساسي في مواجهات التحديات التي تمر بها الدولة من خلال توضيح الحقيقة بعيد عن التهوين أو التهويل.

ولفتت إلى أنها ستسمع صوت الناس، وستعبر عن مشاكلهم، وستعمل على النظر إلى المشاكل بكل ما فيها من تفاصيل، وصولا إلى الصورة الكاملة للحقيقة.


وكشف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشية امس الخميس الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر من العام الجارى 2020 عن التعاقد مع الاعلامية الكبيرة لميس الحديدى.

واضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان الاعلامية لميس الحديدى سوف تقدم عبر قناة اون تى فى برنامج يطلق علية اسم “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى “.

واشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان برنامج الاعلامية لميس الحديدى “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى” سوف ينطلق فى شهر اكتوبر المقبل.

وسوف تعود الاعلامية لميس الحديدى الى شاشة القنوات المصرية بعد غياب دام لمدة عامين.

وكانت أخر محطات الاعلامية لميس الحديدى الاعلامية مع قناة العربية الحدث قبل ان تنهى قبل ايام التعاقد معه.



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